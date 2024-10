Em comunicado dirigido à comunidade educativa, o agrupamento deu contou que, por causa das previsões de vento e chuva fortes, decidiu que hoje não haverá atividades letivas nas escolas deste agrupamento.

Também a Proteção Civil de Montalegre, no norte do distrito de Vila Real, emitiu um comunicado em que informa que “não estão reunidas as condições de segurança para assegurar a realização do transporte escolar”.

No distrito de Vila Real, alegadamente por causa do vento forte, um camião tombou no tabuleiro da Autoestrada 24 (A24), ao quilómetro 48, perto de Vila Pouca de Aguiar, estando a causar constrangimentos na situação rodoviária.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para esta ocorrência foram mobilizados 16 operacionais e cinco viaturas.