O número de alunos nas escolas portuguesas, desde o pré-escolar até ao secundário, voltou a diminuir no ano passado, mantendo-se uma tendência que se regista há vários anos em resultado da redução demográfica.

Assim, no passado ano letivo, as escolas receberam cerca de 1,6 milhões de alunos, ou seja, menos 25 mil estudantes do que no ano anterior, segundo os dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), que revelam maior sucesso académico.

Entre 2015 e 2018, as taxas de alunos do ensino básico que passaram de ano subiram de 92,1% para 94,9% e, entre os estudantes do secundário, houve um aumento de 83,4% para 86,1%.

O relatório “Estatísticas da Educação 2017/18” revela uma evolução positiva de Portugal que se “aproxima dos países da Europa com quem nos queremos comparar”, sublinhou o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em declarações à Lusa.

Durante aqueles quatro anos, as taxas de conclusão de ciclo também progrediram de forma continuada, de 89,3% para 93,5% no básico e de 70,1% para 75,5% no secundário.

A melhoria dos resultados académicos também se registou nos anos em que habitualmente há mais chumbos: a taxa de retenção entre os alunos do 2.º, 7.º e 10.º anos reduziu mais de 10% no ano passado quando comparado com o ano anterior, segundo dados do Ministério da Educação.