A carruagem da frente do metro, em Spijkenisse, perto de Roterdão, atravessou o final de um troço de carris e a sua queda foi evitada por uma escultura de uma cauda de baleia.

A carruagem do metro ficou assim “suspensa” sobre uma das duas barbatanas da estrutura, a vários metros do solo, segundo noticiado pela agência Associated Press.

No interior do metro estava apenas o maquinista que escapou ileso, quando este embateu contra as barreiras no final dos carris da estação, a última daquela linha.

A situação provocou alguma agitação no local e cerca de 50 pessoas estiveram no local durante a manhã, enquanto os engenheiros tentaram estabilizar e remover a carruagem de forma segura, devido aos ventos fortes que incidiam sobre o local.

À emissora holandesa RTL, o autor da obra, o arquiteto Maarten Struijs, mostrou-se surpreendido e feliz por a estrutura com mais de vinte anos ter aguentado o peso da carruagem.