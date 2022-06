“A avaria técnica no Skyguide foi resolvida. O encerramento do espaço aéreo foi levantado às 8h30 (hora local). O espaço aéreo suíço está novamente aberto e o tráfego aéreo na Suíça e as operações nos aeroportos nacionais de Genebra e Zurique estão a ser retomados”, informa o Skyguide, prestador de serviços de navegação aérea suíço .

"O Skyguide lamenta o incidente e as suas consequências para os seus clientes e parceiros, bem como para os passageiros dos dois aeroportos nacionais", pode ainda ler-se na nota publicada no seu site.

Uma avaria técnica nas primeiras horas da manhã de hoje fechou o espaço aéreo suíço "por razões de segurança".

De acordo com a agência de notícias suíça ATS-Keystone, os voos internacionais para a Suíça foram desviados para o aeroporto de Milão no norte de Itália.

[Notícia atualizada às 08h29]