Três deles precisaram mesmo de assistência médica por apresentarem sintomas de asfixia, desorientação e dores nas articulações “devido às péssimas condições em que viajavam”, diz a guarda espanhola.

Estes três jovens foram detetados na fronteira internacional de Beni-Enzar, em Marrocos, no norte de África. Dois destes jovens foram detetados dentro do ‘tablier’ dos automóveis e o terceiro seguia na zona dos bancos traseiros.

créditos: Guardia Civil

O quarto viajante foi detetado horas antes no porto de Melilla. O jovem de 20 anos foi encontrado num camião com areia também procedente de Marrocos. O jovem saiu ileso e as autoridades acreditam que se terá aproveitado do de um descuido do motorista para se ocultar no camião.

Os condutores dos veículos intercetados pelas autoridades espanholas foram detidos. São todos homens, com idades entre os 19 e aos 31 anos.