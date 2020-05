A decisão foi tomada numa reunião interministerial, realizada hoje por videoconferência, que contou com a participação das vice-presidentes do executivo espanhol, Teresa Ribera e Nadia Calviño, e da ministra dos Negócios Estrangeiros, Arancha González Laya.

Também assistiram à reunião os ministros das pastas da Segurança Interna (Fernando Grande-Marlaska), Transportes (José Luis Abalos), Saúde (Salvador Illa) e da Indústria, Comércio e Turismo (Reyes Maroto).

O encontro interministerial foi convocado para analisar, em particular, o levantamento da quarentena para visitantes estrangeiros e as possíveis e necessárias medidas a adotar pelo setor do turismo de forma a organizar a futura temporada de verão e garantir as férias de milhões de pessoas em Espanha.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, a chefe da diplomacia espanhola confirmou que os turistas estrangeiros poderão começar a entrar no território espanhol a partir de 01 de julho, altura em que o turismo internacional irá começar “gradualmente” a ser reativado com as condições de segurança sanitárias necessárias.