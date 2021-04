A ministra espanhola do Turismo recebeu uma carta que continha "uma lâmina ensanguentada", dias depois de receber envelopes com ameaças de morte e balas para várias figuras de destaque da esquerda, afirmou esta segunda-feira a uma líder socialista, Adriana Lastra.

Esses factos, pelos quais a esquerda responsabiliza a extrema direita, ocorrem a pouco mais de uma semana das eleições regionais de 4 de maio em Madrid, eleições com consequências nacionais.

"Acabaram de me informar que nossa companheira (a ministra do Turismo) Reyes Maroto (...) acabou de receber uma lâmina ensanguentada como ameaça", denunciou Adriana Lastra, porta-voz parlamentar socialista, numa ação de campanha na capital espanhola.

"As ameaças e a violência nunca calarão a voz da democracia. A liberdade prevalecerá", escreveu Reyes Maroto no Twitter.

As autoridades espanholas procurar agora perceber se as manchas vermelhas na lâmina, segundo as imagens exibidas pela imprensa local, são realmente sangue.

O presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, expressou no Twitter sua "condenação retumbante" a esta ameaça.

"Basta! Não vamos permitir. Não vamos deixar que o ódio se apodere da convivência na Espanha", escreveu.