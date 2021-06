Espanha alcançou hoje os 10 milhões de pessoas com a vacinação completa contra a covid-19, o que corresponde a mais de um em cada cinco habitantes, segundo as autoridades de Saúde do país.

Os serviços do Ministério da Saúde anunciaram que 10.257.209 pessoas já estão completamente vacinadas contra a covid-19 (21,6% da população total), e 19.038.135 têm pelo menos uma das doses (40,1%), em cerca de 47,3 milhões de habitantes que tem o país. Estes números asseguram que a Espanha está no bom caminho para conseguir o objetivo estabelecido pelo Governo de ter 70% da população vacinada (33 milhões de cidadãos) até ao final de agosto.