Em causa está uma notícia avançada pelo Jornal Económico, com base numa outra do La Voz de Galicia, que refere que o conjunto de comboios usados adquiridos pela CP à espanhola Renfe “envolvem um risco acrescido devido ao facto de entre os seus materiais se contar o amianto”, tendo sido essa a razão que levou a Renfe a abandonar a operação daquelas composições, entre a Galiza e o País Basco.

"A aquisição de material circulante disponível em Espanha faz parte de um esforço de curto prazo para fazer face às necessidades dos portugueses. A CP com 1,65 milhões de euros comprou 51 carruagens [usadas] que novas custariam [cada uma] mais de um milhão de euros", destacou na altura o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, na visita realizada ao Parque Oficinal de Guifões, concelho de Matosinhos, onde a CP está a requalificar as carruagens compradas à Renfe.

Ainda de acordo com o governante, o investimento total, contando com a requalificação, poderá rondar os sete a oito milhões de euros e as carruagens vão estar ao serviço das linhas de intercidades e regionais, podendo circular a 200 quilómetros por hora.

O jornal espanhol “La Voz de Galicia” noticiou na sua edição de 09 de setembro último que os 18 vagões do comboio que ligavam a Galiza (noroeste de Espanha) ao País Basco (norte), retirados após a deteção da presença de amianto no seu material, bem como outros 33 vagões semelhantes, iriam ser utilizados em Portugal a partir do final do ano.

As 51 carruagens foram compradas pela CP à Renfe depois de terem sido “rejeitadas pelo operador espanhol devido à sua idade, ao perigo causado pelo amianto nas suas estruturas e à aposta em unidades de alta velocidade e com autopropulsão”.

Segundo o diário galego, o pacote adquirido à Renfe consiste em 36 carruagens da série 2000, conhecidos como Arco, que deixaram de funcionar no dia 01 de março último no serviço intercidades Caminho de Santiago para Irún e Hendaya, e mais 15 composições que fazem serviço de cafetaria e camas.

Os vagões vendidos a Portugal começaram inicialmente a operar no eixo mediterrânico, mas abandonaram esse serviço em 2008, quando passaram a cobrir a rota entre a Galiza e o País Basco, até que no corrente ano foram substituídos por unidades do fabricante espanhol Talgo, uma vez que a presença de amianto tinha sido detetado em várias unidades.