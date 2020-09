Maria João Brito alertou ainda que a transmissão do SARS-CoV-2 em pediatria permanece "um enigma" e que, aliada às restantes infeções, poderá ser "um problema adicional".

"As outras infeções poderão ser neste inverno e com a abertura das escolas um problema adicional (...) Apesar do estado de emergência ter sido feito no início, 18 de março, 45% das crianças que internamos com SARS-CoV-2 tinham coinfeções", disse, alertando que com a entrada da gripe no próximo inverno "as crianças poderão transmitir a gripe na comunidade".

"Embora não seja uma surpresa o impacto deste distanciamento social entre as crianças é impressionante, o número de coinfeções diminuiu bastante, mas à medida em que as escolas abrirem e isto dependendo das taxas de infeção por covid-19, as infeções de outros vírus respiratórios e do SARS-CoV-2 poderá aumentar nas crianças", concluiu, lembrando da necessidade de se manterem as medidas de segurança e higiene.

O encontro junta o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, líderes partidários, patronais e sindicais.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 889.498 mortos e infetou mais de 27,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.843 pessoas das 60.507 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.