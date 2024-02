A PSP informou em comunicado enviado às redações que terá "um dispositivo policial reforçado para implementar medidas de segurança".

"Para o evento, com elevado reconhecimento a nível nacional e desde há muito considerado como um dos eventos nacionais mais esperados do ano, são esperadas cerca de 500.000 pessoas. Em termos diários poderemos estar perante uma afluência que varia entre as 100.000 e as 120.000 pessoas nos dias em que é expectável maior afluência, sobretudo no período noturno, 10 e 12 de fevereiro", é referido.

De acordo com as autoridades, "nestas circunstâncias serão adotadas medidas que incluem condicionamentos à circulação rodoviária em diversas artérias da União de Freguesias de Santa Maria, São Pedro e Matacães e pontos de controlo do acesso de pessoas ao recinto definido, com a respetiva proibição de entrada de alguns objetos", entre eles: "garrafas/copos em vidro, veículos aéreos não tripulados, armas de fogo/brancas, apontadores laser, explosivos, drogas/seringas e qualquer outro tipo de objeto que possa ser considerado como potencialmente perigoso ou que possa constituir-se como arma".

A PSP deixa ainda algumas informações sobre o recinto, a saber:

Foram criadas três áreas de palcos, que se localizam no Jardim de Santiago, na Praça Dr. Alberto Avelino e junto ao Mercado Municipal;

A Praça Machado Santos (“Praça da Batata”) será uma zona de descompressão, sem palco e com três espaços de venda de bebidas/comida;

A Praça Jardim de Santiago, situada na zona interior do recinto, nos dias 10 e 12 de fevereiro até às 03h00 apenas acessível a detentores de bilhetes;

A Praça Dr. Alberto Avelino e Mercado Municipal funcionarão todos os dias, sendo que a Praça Dr. Alberto Avelino nos dias 10 e 12 de fevereiro, até às 03h00, apenas será acessível a detentores de bilhetes;

Existem oito pontos de acesso no período diurno em 11 e 13 de fevereiro e treze pontos de acesso no período noturno em 10 e 12 de fevereiro, nos quais existirá controlo de acessos.

Para facilitar a mobilidade na cidade, a autarquia deixa informação sobre os cortes de trânsito no seu site, que pode ser consultado aqui.

Apesar dos preparativos, a organização do Carnaval de Torres Vedras teve já de cancelar o primeiro corso — da comunidade escolar, esta sexta-feira — devido ao mau tempo.

"Há já vários anos que o Corso Escolar tem sido a primeira atividade do programa do Carnaval de Torres Vedras. Reconhecido como um dos pontos altos do nosso Carnaval, é uma festa das crianças, feita com elas e para elas. Infelizmente, a edição de 2024 do Corso Escolar será cancelada devido às condições meteorológicas adversas previstas para a manhã de 9 de fevereiro", referiu a organização em comunicado.

"Esta é uma decisão que é tomada antecipadamente e com os dados disponíveis neste momento, dada a complexidade logística de realizar um desfile que integra 77 estabelecimentos de ensino, cerca de oito mil participantes, do ensino pré-escolar ao ensino secundário, e mais de um milhar de professores, auxiliares e acompanhantes. Em primeiro lugar tem de estar o bem-estar e a segurança das nossas crianças", é ainda referido.