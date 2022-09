O caixão vai estar em repouso durante 24 horas e acessível ao público a partir das 17h30 desta segunda-feira, esperando-se filas de espera de horas, ao longo de centenas de metros.

No Twitter, o Governo escocês lembrou que são esperadas "longas filas" e lembrou que as pessoas só podem levar malas pequenas (40 cm x 30 cm x 20 cm) consigo, com uma simples abertura ou fecho para que seja possível passar rapidamente pela verificação de segurança.

Assim, sacos-cama, cobertores ou outros equipamentos de campismo utilizados na rua não podem entrar na catedral, assim como chapéus de chuva que não sejam retrácteis.

Ao longo do percurso vão estar disponíveis pontos de venda de bebidas e casas de banho.

"A polícia pode realizar buscas de segurança ao longo de partes da fila", é ainda informado.

Além disso, à entrada serão feitas revistas de segurança como em aeroportos — bebidas e comida não passam — e só as pessoas com pulseiras oficiais de acesso poderão entrar. "Será emitida apenas uma pulseira por pessoa", é referido, e não podem ser guardados lugares na fila.

As regras apertadas ditam que o público terá de manter-se sempre em movimento junto ao caixão e não poderá depositar flores, velas ou outros objetos.

O uso de telemóveis ou máquinas fotográficas é proibido e também não podem ser levadas faixas ou cartazes, para evitar distúrbios no local.

O caixão vai ter uma guarda de honra permanente da Companhia Real de Arqueiros, os guarda-costas oficiais do monarca britânico na Escócia.

Pelas 19:20, Carlos III voltará à Catedral de Santo Egídio para participar numa vigília com outros membros da família real juntamente do caixão de Isabel II.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira passada aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.