A imagem de Nossa Senhora da Soledade da Basílica do Palácio Nacional de Mafra é a terceira em Portugal a ser coroada com a autoridade do Papa, tendo as duas anteriores sido Nossa Senhora do Sameiro, em Braga, em 1904, e Nossa Senhora de Fátima, em 1946.

As cerimónias religiosas encerraram o IV Fórum Pan-Europeu de Irmandades, que pela primeira vez se realizou em Portugal.

De recordar que a imagem de Nossa Senhora da Soledade data de 1773, e sai habitualmente na procissão do Senhor Jesus dos Passos, pelas ruas de Mafra, que se realiza na Quaresma, e na procissão do enterro, na Sexta-Feira Santa.

A imagem foi restaurada, a custas da Real Irmandade, em 2018. Na ocasião foram descobertos sete documentos manuscritos que estavam cosidos aos bordados do manto de seda da imagem, com pedidos à Virgem.

Os sete manuscritos, datados de final do século XIX, foram colocados junto aos bordados em fio de ouro, com pedidos de proteção e auxílio divinos das próprias bordadeiras da então Sirgaria Bello, Jorge & Santos, fornecedora da Casa Real, estabelecida no Rossio, em Lisboa.

Uma coroa feita com donativos dos fiéis

O projeto escolhido para a coroa de Nossa Senhora da Soledade, utilizada este domingo na coroação canónica de caráter pontifício, é da autoria de Santiago Rodrigues Lopes, que se inspirou nos modelos de coroas atribuídos a João Frederico Ludovice, arquiteto do Palácio-Convento de Mafra.

Foram incluídas nas cartelas da coroa representações das invocações simbólicas de Nossa Senhora, que surgem representadas no exterior do zimbório da basílica de Mafra, e a cartela central reproduz o anagrama de Jesus e Maria, que se encontra na janela principal da nave da basílica.

As estrelas e as grinaldas da coroa seguem os modelos reproduzidos nos relicários existentes nos altares. A coroa é rematada com um orbe em lápis-lazúli e uma cruz que reproduz o modelo da coroa real portuguesa.

A coroa foi manufaturada com os donativos em metal — predominantemente ouro e prata —, tal como aconteceu com a coroa de Nossa Senhora de Fátima. Segundo informação disponibilizada no Facebook da Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra., "os donativos chegaram dos fiéis locais, dos concelhos limítrofes, de outras regiões de Portugal, e alguns donativos vieram do estrangeiro, por entre os quais se destaca o orbe de lápis-lazúli, oferecido por um sírio arménio ortodoxo, que o enviou de Alepo, na Síria".

Apesar de não ter sido o Papa a presidir à coroação, Francisco viu a coroa quando esteve em Portugal, durante a Jornada Mundial da Juventude. "A 4 de Agosto, na Santa Missa da manhã na capela da Nunciatura Apostólica em Lisboa, Sua Santidade o Papa Francisco abençoou a coroa que será imposta a Nossa Senhora da Soledade", conforme explicou a Irmandade.