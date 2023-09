Esta é uma previsão avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que sublinha que a precipitação será particularmente intensa nas regiões montanhosas.

Em comunicado enviado às redações, avançam que esta quarta-feira se vão registar no continente "períodos de céu muito nublado, tornando-se geralmente muito nublado a partir da tarde". Apontam ainda para a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros no Norte e Centro, em especial nas regiões do interior durante a tarde".

Quanto ao vento, este será fraco a moderado e haverá a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns

locais do Centro e Sul, em especial no litoral.

Será ainda registada uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no interior Norte e Centro.

Na Grande Lisboa, pode esperar-se períodos de céu muito nublado, tornando-se geralmente muito nublado a partir da tarde, bem como possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. Pode também observar-se a possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal.

No que diz respeito à temperatura, espera-se que atinja os 25.º Celsius de máxima e 18.º de mínima.

Já no Grande Porto, destaca-se a existência de períodos de céu muito nublado, tornando-se geralmente muito nublado a partir da tarde. Além disso, existe ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.

Vai ainda acontecer uma pequena subida da temperatura máxima, que deverá rondar os 25.º Celsius, esta quarta-feira. Já a temperatura mínima ficará pelos 17.º Celsius.