As 65 obras de arte, de 57 artistas portugueses e que abrangem pintura, desenho, escultura, fotografia e vídeo, criadas entre 2005 e 2019, foram compradas no âmbito da atual política do Governo de aquisições de arte contemporânea e hoje anunciadas pela ministra da Cultura numa sessão pública em Lisboa.

As obras, de artistas como Alice Geirinhas, Augusto Brázio, Daniel Blaufuks, Ana Pérez-Quiroga, Gabriel Abrantes, João Onofre e Patrícia Garrido, passam a integrar a Coleção de Arte Contemporânea do Estado.

Foram ainda adquiridas peças de, entre outros, Ana Manso, António Olaio, Pedro Barateiro, Artur Barrio, Bruno Pacheco, Catarina Botelho, Cristina Lamas, Pauliana Valente Pimentel, Mariana Caló e Francisco Queimadela, Jorge Queiróz e João Pedro Vale.

Com as 21 obras de arte adquiridas em 2019, por 300 mil euros, e com as 65 agora compradas por 500 mil euros, o acervo da coleção passa a integrar 1.290 obras de arte.

Segundo o Ministério da Cultura, em 2021 o valor disponível para aquisições de arte sobe para 650 mil euros e é fixado o compromisso de “atingir o valor um milhão de euros de investimento ao longo da legislatura” do atual Governo.

Para o primeiro semestre de 2021 está prevista a realização de uma exposição na qual serão reveladas as 86 obras de arte adquiridas.

Aos jornalistas, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, disse que está ainda por definir onde é que estas novas aquisições ficarão depositadas e onde é que serão depois mostradas ao público, uma vez que a intenção da tutela é que a exposição seja um dos eventos da programação cultural durante a presidência portuguesa da União Europeia.

No biénio 2019/2020, as obras de arte foram escolhidas por uma comissão que integrava as curadoras Sandra Vieira Jürgens e Eduarda Neves, os artistas Manuel João Vieira, Sara Nunes e André Campos, e ainda David Santos, na altura subdiretor-geral do Património Cultural, e David Teles Pereira, assessor do gabinete de Graça Fonseca.

Para o próximo biénio, 2021/2022, a comissão será coordenada por David Santos, nomeado este ano curador da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, e contará ainda com Ana Anacleto, Carla Cruz, Fernando J. Ribeiro, Horácio Frutuoso, Mariana Pinto dos Santos e Pedro Portugal.