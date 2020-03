Eduardo Cabrita fez um balanço dos primeiros dias do estado de emergência, onde salientou uma "adesão generalizada dos portugueses" e uma "significativa tranquilidade na compreensão no respeito por regras de isolamento e distanciamento social".

Mas nem tudo é positivo. O ministro da Administração Interna destacou, porém, a prática de comportamentos "absolutamente inaceitáveis", como a concentração de elevado número de pessoas em atividades lúdicas, e revelou que foram detidas, até esta terça-feira, 27 pessoas por desobediência ao estado de emergência e violação do dever de isolamento e encerrados 274 estabelecimentos por incumprimento de suspensão de atividade.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, prestou declarações no final da segunda reunião da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência.

Na reunião estiveram presentes representantes das Forças e Serviços de Segurança e Secretários de Estado das áreas governativas da Economia, dos Negócios Estrangeiros, da Presidência do Conselho de Ministros, da Defesa Nacional, da Administração Pública, da Saúde, do Ambiente, das Infraestruturas e Habitação e da Agricultura.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.

De acordo com o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, em Portugal, há 33 mortes e 2.362 infeções confirmadas.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com um total de 81.054 casos, tendo sido registados 3.261 mortes.

Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são a Espanha, com 1.720 mortos em 28.572 infeções, o Irão, com 1.685 mortes num total de 22.638 casos, a França, com 674 mortes (16.018 casos), e os Estados Unidos, com 390 mortes (31.057 casos).