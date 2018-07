Esta informação foi difundida pela Amaq, a sua agência de propaganda, explicando que a explosão resultou de um ataque suicida com recurso a um cinturão de explosivos, tendo como objetivo “as celebrações no aeroporto para receber o primeiro vice-presidente do Afeganistão”.

Rashid Dostum, temido e poderoso senhor da guerra do norte do Afeganistão e primeiro vice-presidente, regressou hoje a Cabul após um ano de exílio e foi recebido como um herói.

Momentos após sair do aeroporto, num jipe blindado e com uma forte escolta, aconteceu o atentado suicida, junto dos apoiantes que festejavam o seu regresso.

Segundo o porta-voz, Hashmat Stanikzai, a explosão foi provocada por um “kamikaze” e aconteceu nas portas do aeroporto quando a comitiva do general saía, no meio de uma multidão.

O porta-voz afirmou que o general usbeque saiu ileso do atentado.

Até ao momento este ataque fez 15 mortos e 60 feridos.