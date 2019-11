No seu relatório anual sobre terrorismo internacional, referente a 2018, o Departamento de Estado norte-americano salienta que "a Al Qaeda e os seus afiliados regionais continuam resilientes e colocam uma ameaça duradoura" aos Estados Unidos e seus aliados.

"Por causa dos reveses do Estado Islâmico, a Al Qaeda tenta restabelecer-se como a vanguarda do movimento 'jihadista' global" e continua financiar-se, a planear e a efetuar ataques, indica-se no documento.

Em 2018, a rede aproveitou o "foco global no Estado Islâmico para reconstituir em silêncio as suas capacidades", especialmente "no Egito, Líbia, Síria e Iémen".