De acordo com a imprensa americana, Sanders, o senador independente de Vermont, recebeu 26,% dos votos, enquanto Pete Buttigieg, o jovem ex-autarca de South Bend, Indiana, obteve 24,3%, e Amy Klobuchar, senadora centrista de Minnesota, ganhou 19,9%, de acordo com as emissoras de TV NBC e ABC.

A senadora progressista de Massachusetts Elizabeth Warren e Joe Biden surgem nos lugares seguintes.

Os candidatos democratas à Casa Branca procuram afinar o seu processo eleitoral após um início caótico no processo de nomeação do partido na semana passada no "caucus" (assembleias de cidadãos) de Iowa, onde Buttigieg e Sanders disputaram a vitória voto a voto num apuramento que demorou vários dias .

No Twitter, Trump ironizou a disputa democrata, com comentários sarcásticos sobre Warren, a quem ele apelidou de "Pocahontas", após a senadora afirmar que era descendente de indígenas.

"Acho que ela está a enviar sinais de que quer sair", afirmou o presidente.

Dois candidatos, Andrew Yang, empresário na área da tecnologia, e o senador por Colorado Michael Bennet anunciaram a desistência após resultados decepcionantes em New Hampshire.

Com estas desistências, agora são nove os candidatos a candidatos democratas para derrotar Trump.

"Orientação para a nação"

Em New Hampshire, um pequeno estado com apenas 1,3 milhão de habitantes, as urnas começaram a fechar no final da tarde de terça-feira. "Acredito que teremos uma boa participação", disse John Williams, fiscal eleitoral da capital Concord, à AFP.

"A nossa esperança é dar alguma orientação ao resto da nação para definir quem será o nosso próximo presidente", sublinhou.

O advogado Mike Schowalter, de 39 anos, foi um desses eleitores e disse ter votado em Sanders, candidato que considera estar preparado para vencer Trump. Diferentemente de Hillary Clinton, que derrotou Sanders nas primárias democratas em 2016, Trump e Sanders conseguem igualmente dialogar com as pessoas que perderam os empregos para a globalização, acrescenta.

Entre a revolução e o realismo

Ansiosos por recuperar a Casa Branca, os democratas dividem-se entre a "revolução política" proposta por Sanders, que se defende como um "socialista democrata", e o realismo do moderado Buttigieg, ex-autarca de South Bend, Indiana.

"New Hampshire, hoje temos a oportunidade de terminar o que começamos há quatro anos e enviar uma mensagem poderosa aos multimilionários", escreveu Sanders na sua conta de Twitter.

Buttigieg, o primeiro aspirante à Casa Branca declaradamente homossexual, também mandou um recado aos eleitores por meio do Twitter, apresentando-se como a renovação necessária para uma mudança real em Washington.

"O que decidirem hoje definirá o futuro da nossa nação", escreveu. "Juntos construiremos a coligação necessária para derrotar Trump em novembro".

Em New Hampshire, estado no qual os eleitores pró-independentes superam o número de democratas e republicanos, e podem votar em qualquer eleição nas primárias, há sempre o risco de que a balança se mova.

"Mudança dramática"

Ao nível nacional, Sanders lidera com 23%, seguido de Biden com 20,4%, que está em queda desde janeiro. Segundo os analistas políticos, isto simboliza uma "mudança dramática".

No entanto, o milionário Michael Bloomberg (13,6%) já está em terceiro após entrar na disputa em novembro, ultrapassando Elizabeth Warren (13%), Buttigieg (10,4%) e Klobuchar (4,4%), segundo RealClearPolitics.

Bloomberg, ex-mayor de Nova Iorque, decidiu não competir nos estados de Iowa, New Hampshire e Nevada, este último com um "caucus" agendado para o próximo 22 de fevereiro. Também optou por não concorrer durante as primárias em 29 de fevereiro, na Carolina do Sul.

Com um discurso moderado e muitos dólares para gastar, Bloomberg pretende entrar de vez na corrida presidencial na chamada "Super Terça-Feira", no dia 3 de março, quando 14 estados terão primárias, entre eles territórios cruciais como a Califórnia, Virgínia, Carolina do Norte e o Texas.

O multimilionário investiu 260 milhões de dólares da sua fortuna pessoal na campanha, irritando Sanders, que o acusa de "comprar as eleições".