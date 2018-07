Na terça-feira, os advogados do Governo disseram ao juiz federal Dana Sabraw que 1.012 pais já reencontraram os seus filhos e que as autoridades esperam reunir, no total, mais de 1.600 famílias antes do fim do prazo, que termina esta quinta-feira.

No entanto, pelo menos 917 casos não são "elegíveis" para a reunião familiar, ou ainda não se sabe se estão nessa categoria, indicou um relatório do Governo divulgado na segunda-feira. Destes, 463 pais podem estar fora do país, alguns provavelmente terão sido deportados sem os filhos.

Os casos das pessoas que “podem não estar nos Estados Unidos não serão reunidos antes do prazo", disse Adam Isacson, do Washington Office on Latin America, à agência France-Presse. "Caberá ao juiz Sabraw decidir se aprova isso ou não", completou.

O Governo considera "inelegíveis" reuniões familiares cujos vínculos não tenham sido confirmados ou se os pais tiverem antecedentes criminais, sofrerem de doença contagiosa ou não forem localizados.