Os Estados Unidos notificaram hoje as Nações Unidas (ONU) da sua retirada do acordo climático de Paris, anunciou o porta-voz do secretário-geral da Organização, especificando que a saída entrará em vigor em 27 de janeiro de 2026.

“Reafirmamos o nosso compromisso com o Acordo de Paris e o nosso apoio a todos os esforços eficazes para limitar o aumento da temperatura global a +1,5°C”, sublinhou o porta-voz, Stéphane Dujarric. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na semana passada, aquando da sua tomada de posse, a saída do país do acordo datado de 2015.