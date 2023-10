Calor, calor e mais calor. Foram estas as previsões do IPMA para a semana que agora finda e a que vem. Neste domingo onde as temperaturas chegaram aos 35 graus em algumas localidades regressaram, portanto, os incêndios.

Qual a situação mais grave?

Em Viseu, onde mais de 300 operacionais combatiam o incêndio esta noite,

O incêndio deflagrou às 14:04, junto a Couto, localidade a norte da cidade de Viseu, na União de Freguesias de Barreiros e Cepões, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Viseu Dão Lafões.

No local, às 18:0, estavam mobilizados mais de 300 operacionais, apoiados por meia centena de veículos e nove meios aéreos.

O incêndio, que tem duas frentes, progride “com intensidade” em zona de perímetro florestal e com “muito potencial de destruição”, com milhares de hectares à sua frente de pinhal adulto, notou a mesma fonte.

Casas em risco?

De acordo com as autoridades, não.

Até ao momento, segundo fonte da Proteção Civil, não houve necessidade de proceder à evacuação de qualquer área e não há feridos a registar.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viseu afirmou à Lusa que, até ao momento, não foi necessário proceder ao corte de qualquer estrada principal e que não há a registar qualquer habitação em perigo.

Já o Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, adiantou que o fogo atinge uma zona de "floresta intensiva de pinheiro-manso e pinheiro-bravo" e que, por isso mesmo, há "pouco risco" para as pessoas e habitações que "com facilidade" serão salvaguardadas.

Mais incêndios, onde?

Foram registados pequenos incêndios, sem grande gravidade, o outro mais complicado, neste domingo, foi em Aljezur.

Mais de 100 operacionais combatiam um incêndio que deflagrou hoje à tarde numa zona de mato, em Monte Novo, no concelho de Aljezur, no Algarve, informa o portal Prociv da Proteção Civil.

De acordo com a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo deflagrou pelas 16:32, em Monte Novo, freguesia da Bordeira, no concelho de Aljezur, no distrito de Faro.

*Com Lusa