É verão, quer ir de férias, mas não sabe onde deixar o seu animal de estimação? Numa altura do ano em que o número de abandono de animais aumenta, o SAPO 24 recolheu informações sobre os alojamentos de animais de companhia em todo o país autorizados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária.

A lei portuguesa reconhece os animais como seres sensíveis, criminaliza os maus tratos e o abandono de animais de companhia e vai, a partir de setembro deste ano, proibir o abate de animais errantes em canis.

Mas o abandono ainda existe, ocorre durante todo o ano e tem grande incidência na altura das férias. Entre as causas mais comuns estão o nascimento de um filho, a existência de alergias, problemas de comportamento do animal e dificuldades económicas do cuidador.

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna, o ano passado registaram-se 744 crimes por abandono e 1206 crimes por maus tratos. Dados recentes da Ordem dos Médicos Veterinários revelam que só este ano já foram recolhidos da rua cerca de 14.000 animais. Mas as alternativas ao abandono existem.

Para combater as situações de carência económica, a Ordem dos Médicos Veterinários criou o programa de apoio "Cheque Veterinário". Se não tem como cuidar do seu animal, contacte a câmara municipal da sua área de residência e peça ajuda.

Se vai de férias e não sabe onde deixar o seu melhor amigo, saiba que há mais de 80 alojamentos de animais de companhia com fins lucrativos autorizados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária que tomam conta do seu animal de estimação.

Navegue pelos distritos e concelhos para obter mais informações.