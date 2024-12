2025

Fevereiro

Dia 1

A Iniciativa Liberal inicia a sua convenção nacional, em Lisboa, até 02 de fevereiro, para eleger os seus órgãos nacionais.

Maio

Dia 31

Começa a 14ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, em Lisboa, que se prolonga até 01 de junho, para eleger os seus órgãos nacionais.

Julho

Termina o mandato de Mário Centeno como governador do Banco de Portugal, nomeado pelo governo anterior, liderado pelo PS. Centeno já disse estar disponível para um segundo mandato, em declarações ao Expresso, e é também um dos potenciais candidatos às eleições presidenciais.

Setembro

As eleições autárquicas estão previstas para o outono de 2025, em setembro ou outubro, mas a data só é decidida no próximo ano.

Outubro

Dia 9

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, perde o poder de dissolução do parlamento no último semestre do mandato presidencial, que termina em 09 de março de 2026. Em 09 de março de 2023, Marcelo afirmou numa entrevista ao Público e à RTP: "Até Setembro de 2025 tenho poder de dissolução."

Dia 10

O Orçamento do Estado para 2026 deve ser apresentado à Assembleia da República até 10 de outubro de cada ano.

Novembro

A votação do Orçamento deve realizar-se no prazo de 50 dias após a data da sua admissão pela Assembleia da República, o que pode acontecer em novembro.

Este é considerado um momento decisivo para o futuro Governo, depois de o PS ter viabilizado, pela abstenção, as contas de 2025 e de ter dado sinais de que essa votação não se repetirá.

Embora a direita, com o Chega, tenha maioria no parlamento, os deputados da AD (PSD/CDS) e da IL não são suficientes para fazer passar o documento, dado que o primeiro-ministro, Luís Montenegro (PSD), recusa acordos com o Chega.

É durante o mês de novembro que deverão marcadas as eleições presidenciais de 2026. Segundo a lei eleitoral, no seu artigo 11.º, o “Presidente da República marcará a data do primeiro sufrágio para a eleição para a Presidência da República com a antecedência mínima de 60 dias”.

Nas anteriores presidenciais, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa marcou as eleições de 24 de janeiro de 2021 em 24 de novembro de 2020.

A formalização das candidaturas só acontecerá depois dessa data, mas a apresentação de candidatos pode acontecer antes. Jorge Sampaio (1939-2021), por exemplo, fê-lo em fevereiro de 1995, um ano antes das eleições de janeiro de 1996.

Há várias personalidades, à esquerda e à direita, a refletir sobre uma candidatura. É o caso do ex-líder do PS António José Seguro, o antigo comissão europeu António Vitorino, o ex-ministro Marques Mendes, do PSD, ou ainda do ex-Chefe do Estado-Maior da Armada Gouveia e Melo. As candidaturas, porém, só se definirão em 2025.

2026

Janeiro

É o mês de eleições presidenciais. É a 11.ª vez que os portugueses são chamados a eleger um Presidente em democracia, desde o 25 de Abril de 1974.

Março

9 de março

É a data em que Marcelo Rebelo de Sousa terminará o seu mandato e será nesta data que o futuro Presidente da República tomará posse.