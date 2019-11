O Instituto Português da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado períodos de chuva, sendo mais intensos nas regiões Norte e Centro, e passando gradualmente a regime de aguaceiros. O céu estará geralmente muito nublado e as previsões apontam ainda para queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do final da tarde. As temperaturas mínimas vão descer.

Estima o IPMA que as temperaturas oscilem entre os 11 e os 20 graus em Faro; os 11 e os 18 em Sagres; os 12 os 18 graus em Beja; os 11 e os 18 graus em Évora; os 14 e os 17 em Sines; os 13 e os 18 em Lisboa; os 12 e 19 em Setúbal; 11 e 19 em Santarém; 9 e 13 em Portalegre; 12 e 18 em Leiria; 10 e 16 em Castelo Branco; 11 e 16 em Coimbra; 6 e 11 na Guarda; 8 e 12 em Viseu; 12 e 18 em Aveiro; 12 e 17 no Porto; 8 e 14 em Vila Real; 11 e 17 em Braga; 11 e 16 em Viana do Castelo e 7 e 13 em Bragança.

Nos Açores o sábado apresenta-se muito nublado, mas com abertas para a tarde. Já na Madeira o céu estará pouco nublado.

Nas Ilhas conte com temperaturas a variar entre os 15 e os 21 graus em Ponta Delgada e os 17 e 24 graus no Funchal.

O cenário mantém-se no domingo, também com uma pequena descida da temperatura. Conte com céu em geral muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir da tarde. Aguaceiros até meio da tarde, sendo de neve acima de 1600 metros. Há ainda possibilidade de ocorrência de trovoada até final da manhã.

As temperaturas vão oscilar entre os 10 e os 17 graus em Faro; os 12 e os 17 em Sagres; os 7 os 14 graus em Beja; os 8 e os 14 graus em Évora; os 12 e os 16 em Sines; os 11 e os 16 em Lisboa; os 11 e 17 em Setúbal; 10 e 16 em Santarém; 6 e 11 em Portalegre; 8 e 15 em Leiria; 7 e 13 em Castelo Branco; 7 e 14 em Coimbra; 3 e 7 na Guarda; 5 e 11 em Viseu; 10 e 15 em Aveiro; 9 e 15 no Porto; 5 e 12 em Vila Real; 8 e 16 em Braga; 9 e 15 em Viana do Castelo e 2 e 10 em Bragança.

Nos Açores este domingo haverá períodos de céu muito nublado, mas com boas abertas. O céu cinzento estende-se à Madeira, com períodos de chuva ou aguaceiros até final da manhã.

Nas Ilhas conte com temperaturas a variar entre os 16 e os 21 graus em Ponta Delgada e os 17 e 24 graus no Funchal.

O sol regressa ao Continente na segunda-feira, mas vem acompanhado de frio, com possibilidade de valores abaixo do zero em algumas zonas do país, adianta o Expresso.