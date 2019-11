“Estou a seguir esta campanha eleitoral, como os espanhóis. Já estou cansada. É mais do mesmo”, disse à agência Lusa a ‘designer’ Vânia Colaço, há 12 anos em Espanha.

As eleições de domingo são as quartas dos últimos quatro anos, desde que em 2015 Unidas Podemos e Cidadãos terem aparecido em força para dividir o voto dos espanhóis que até aí votavam maioritariamente no PSOE ou no PP, que durante quase 40 anos se foram intercalando na responsabilidade de formar governo.

Para esta portuguesa que não vota nas legislativas, visto não ter a dupla nacionalidade, “há quatro anos que se está em campanha eleitoral permanente”, o que está a levar os eleitores “a um ponto de saturação”.

“Vi só a parte inicial do debate [entre os cinco principais candidatos] na segunda-feira à noite e pareceu-me mais do mesmo, uma caricatura”, disse Vânia Colaço ao mesmo tempo que encolhia os braços.

Por seu lado, Alexandre Cardoso, um responsável comercial há quase quatro anos na capital espanhola, sublinhou a sua “indiferença” em relação há “confusão política” do país, acreditando que as eleições de domingo “não vão levar a lado nenhum”.

“Acordo aqui só se for entre os partidos de direita [PP, Cidadãos e Vox]. A esquerda não consegue chegar a um compromisso”, afirmou Alexandre Cardoso.

O líder do Unidas Podemos (extrema-esquerda), Pablo Iglesias, voltou no único debate televisivo na segunda-feira à noite a estender a mão a um acordo de esquerdas, tendo o secretário-geral do PSOE (socialista), Pedro Sánchez, recusado que ele possa estar nesse governo, uma questão que já tinha dividido os dois partidos em julho último.

“Acho que não é de afastar a possibilidade de voltarem a ter eleições, mais uma vez, mas isso não me preocupa muito”, afirmou este português, explicando a seguir que, “apesar do impasse político há vários anos, a economia e as taxas de crescimento continuam elevadas.

Sobre o problema catalão, Alexandre Cardoso pensa que o Governo “devia ser mais duro”, como defende o Vox (extrema-direita), e acabar com a situação em que metade da população da região autónoma “impõe a sua forma de pensar e promove a insubordinação com a ajuda da violência”.

Um outro português, André Santos, também ‘designer’, comparou a situação em Espanha com a de Portugal, em que “todos os políticos, e não só, o que querem é poleiro” e “quem paga é o mexilhão”.