Jair Bolsonaro afirmou-se ainda satisfeito com a posição "equidistante" da China na questão dos incêndios na Amazónia, mostrando-se convicto de que continuará assim.

O Presidente do Brasil chegou hoje a Pequim, mas a visita oficial ao país só começará na sexta-feira quando se reunir com o Presidente da China, Xi Jinping, e com o primeiro-ministro Li Keqiang, além de participar num encontro empresarial entre o Brasil e a China.

A China é, desde 2009, o maior parceiro comercial do Brasil, com as trocas bilaterais a atingirem os 98.900 milhões de dólares em 2018.

Em 2018, as exportações para a China representaram 26,8% do total das vendas do Brasil ao exterior e atingiram um pico de 64,2 mil milhões de dólares, beneficiando em parte das disputas comerciais entre Pequim e Washington.

No entanto, o Governo chinês afirmou hoje olhar a cooperação com o Brasil de uma perspetiva "estratégica" e a "longo prazo", considerando que a cooperação bilateral "não se deve restringir à economia e comércio".

Em declarações à agência Lusa, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que os dois países devem "orientar o desenvolvimento em todas as dimensões".

"Esperamos que esta visita sirva para avançar com a cooperação e gerar novas perspetivas", afirmou Hua Chunying.

A eleição de Bolsonaro foi inicialmente recebida com apreensão pelas autoridades chinesas, face à sua aproximação a Taiwan e críticas feitas ao investimento chinês durante a campanha.

Bolsonaro tomou posse no início deste ano com a promessa de reformular a política externa brasileira, com uma reaproximação aos Estados Unidos, e pondo em causa décadas de aliança com o mundo emergente.

O Presidente brasileiro tem promovido um alinhamento com o homólogo norte-americano, Donald Trump, que deverá ter consequências diretas nos fóruns multilaterais, negociações sobre o clima, Defesa ou conflito Israel-Palestina.