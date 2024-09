Os ‘axadrezados’ estiveram duas vezes em vantagem, com golos do nigeriano Onyemaechi, aos 23 minutos, e do montenegrino Vukotic, aos 45+5, mas os ‘tricolores’ empataram, primeiro por Nani, aos 34, e depois por Kikas, aos 68.

Com esta igualdade, o Boavista, que não vence desde a primeira jornada, ocupa o 13.º lugar, com cinco pontos, enquanto o Estrela da Amadora, sem qualquer triunfo, segue na 17.ª e penúltima posição, com dois pontos.