Segundo alguns colegas e amigos, que estudam com o jovem na mesma cidade, este está alegadamente desaparecido desde a madrugada de sábado, após a ida a uma discoteca, e de ter sido visto a entrar no apartamento, por volta das 05:00.

Os amigos contactaram as autoridades locais no domingo a dar conta deste desaparecimento, após se aperceberem que este não era visto desde que entrara no apartamento, na madrugada de sábado.

Além da polícia e das associações de estudantes, os amigos comunicaram este desaparecimento à Embaixada de Portugal em Praga.

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros português afirmou à Lusa que “tem conhecimento dos factos relacionados com o desaparecimento de um cidadão português estudante na República Checa”.

“Através da Embaixada em Praga e do Gabinete de Emergência Consular, estamos em contacto com a respetiva família”, prosseguiu a fonte do MNE português.

E acrescentou: “Acompanhamos também todas as diligências que as autoridades policiais checas estão a realizar para identificar o paradeiro desse cidadão”.