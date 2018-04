Neste contexto, os estudantes podem concorrer "com os resultados do exame brasileiro de acesso ao ensino superior", sendo que o Brasil "não permite o inverso, pois os portugueses não podem concorrer às universidades brasileiras com os exames portugueses, nem há vagas reservadas para portugueses, pelo que invocar aqui o estatuto da igualdade é mistificação", afirma a universidade.

"Este tratado internacional, no seu artigo 15, estipula claramente que ‘os cidadãos brasileiros a quem é concedido o estatuto de igualdade gozam (...) dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres dos cidadãos nacionais'", refere a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra (APEB-Coimbra), sublinhando que a própria Direção-Geral do Ensino Superior já clarificou que o estatuto de igualdade é "um documento válido para fins de redução da propina".

No comunicado, a UC afirma que as propinas pagas pelos portugueses "cobrem apenas cerca de um sétimo dos custos", sendo que os estudantes internacionais, por terem de pagar por inteiro o seu curso superior, têm uma propina de sete mil euros por ano.

Quando os estudantes brasileiros se candidatam, "já sabem que não vão ser financiados pelo Estado Português. Não podem querer mudar as regras a meio do jogo. Entram com a condição de pagar por inteiro o curso, e assim têm de se manter até ao fim. O mesmo se passa quando vão estudar para os Estados Unidos, a Inglaterra, e muitos outros países", afirma o reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva, citado no comunicado.

No documento, o reitor afirma que "já houve diversos processos em tribunal intentados por brasileiros, com o objetivo de tentar mudar o valor da propina, e foi sempre dada razão à universidade".

"Aos brasileiros residentes (há pelo menos dois anos à data de candidatura, com visto que não seja de estudos), o Estado português paga o curso superior, em respeito pelo estatuto de igualdade estabelecido pelo Tratado de Amizade entre Portugal e o Brasil. Aos não residentes, não paga. São estas as regras, bem conhecidas desde o início, e aplicadas por todas as universidades portuguesas", vinca a instituição.

A Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra lançou um manifesto na semana passada através do qual repudia os valores cobrados pela Universidade de Coimbra aos estudantes do Brasil.

Para a APEB-Coimbra, está em causa uma restrição ainda maior do acesso à Universidade de Coimbra, que fica apenas acessível "aos filhos das elites económicas do Brasil".