O mito popular diz que o pintor Rafael, cujo 500º aniversário da morte é comemorado este ano, sucumbiu à sífilis em 1520, com apenas 37 anos de idade, depois de ter cortejado uma dama. Especialistas concordam que ele morreu de uma infeção.

A febre que destruiu o prolífico pintor e arquiteto foi assistida pelos "melhores médicos de Roma, enviados pelo Papa", que temiam perder um artista inestimável, disse à AFP o historiador Michele Augusto Riva.

Segundo o pintor italiano Giorgio Vasari (1511-1574) e sua obra-prima "As vidas dos melhores pintores, escultores e arquitetos", dedicadas à vida dos pintores, Rafael omitiu dos médicos as suas "frequentes saídas noturnas", ao frio, "para visitar as suas amantes".

"Fazia muito frio em março naquela época e é muito provável que ele tenha contraído uma pneumonia", disse Riva.

Os médicos diagnosticaram uma febre causada por um "excesso de humores" ou de sangue e então realizaram sangrias - através de incisões ou sanguessugas - que enfraqueceram fatalmente o artista, um jovem prodígio que fazia parte do trio de mestres do Alto Renascimento, com Michelangelo e Leonardo da Vinci.

Rafael teve um grande funeral no Vaticano. Os seus restos mortais descansam no Panteão de Roma, onde uma rosa vermelha adorna sua tumba ao longo de 2020, marcando o quinto centenário da sua morte.

"Rafael morreu de uma doença pulmonar muito semelhante ao coronavírus que conhecemos hoje"

"Nessa época, os médicos estavam cientes dos perigos da sangria no tratamento de doenças infeciosas, mas agiram com base em informações falsas", explicou Riva, que conduziu o estudo com três colegas investigadores da Universidade de Milão Bicocca.