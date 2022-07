De acordo com John Kirby, que coordena as comunicações do Presidente norte-americano Joe Biden sobre questões estratégicas, os representantes de Moscovo nestas áreas “vão realizar referendos fictícios sobre a reunificação com a Rússia”, apontando a sua possível concretização “talvez em setembro, durante as eleições regionais russas”.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de cinco mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar russa causou a fuga de mais de 16 milhões de pessoas, das quais mais de 5,7 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

Também segundo as Nações Unidas, 15,7 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

JGO // RBF

Lusa/Fim