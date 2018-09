Depois de “examinar cuidadosamente a questão”, a Administração de Donald Trump “decidiu que os Estados Unidos não farão contribuições adicionais à UNRWA”, uma “operação irremediavelmente tendenciosa”, disse a porta-voz do departamento de Estado norte-americano, Heather Nauert, num comunicado.

Antes do anúncio, as autoridades palestinianas acusaram os Estados Unidos de “negar os seus compromissos internacionais e as suas responsabilidades”.

“Ao adotar as posições israelenses mais extremistas em todas as questões, incluindo os direitos de mais de cinco milhões de refugiados palestinianos, o Governo dos Estados Unidos perderam o seu estatuto de mediador e não está apenas a prejudicar uma situação já instável, mas também a oportunidade de uma futura paz no Médio Oriente”, denunciou o enviado palestiniano a Washington, Hossam Zomlot.

A decisão de Donald Trump de reconhecer unilateralmente Jerusalém como a capital de Israel no final de 2017 foi mal recebida pelos palestinianos.