Um tiroteio esta manhã numa escola secundária em Maryland, nos EUA, provocou três feridos — dois estudantes e o atirador, também ele um estudante.

Um estudante atirou sobre outros dois colegas esta terça-feira, 20 de março, numa escola secundária do condado de St. Mary, em Maryland. O alerta foi dado pelas 08h00 da manhã (hora local).

Avança a NBC News, citando informações veiculadas pelo xerife do condado de St. Mary, Tim Cameron, que o atirador abriu fogo num corredor da escola secundária de Great Mills. Entre os feridos estão um rapaz e uma rapariga adolescentes.

Um funcionário da escola no local abriu fogo em resposta. A situação já está "contida" pelas autoridades.

A relação entre o atirador e os dois estudantes feridos não é ainda conhecida.

O estabelecimento de ensino foi entretanto encerrado. Cerca de 1.600 alunos frequentam esta escola.

Os pais e encarregados de educação estão a ser encaminhados para uma outra escola, próxima do local da ocorrência, em Leonardtown, onde podem receber mais informações sobre os seus filhos.

Larry Hogan, Governador de Maryland, disse através do Twitter que está a acompanhar atentamente a ocorrência e que está em contacto com as autoridades locais. "As nossas orações estão com os estudantes, funcionários e com aqueles que estão a responder à ocorrência", adiantou.

Este incidente tem lugar pouco mais de um mês depois do tiroteio numa escola de Parkland que tirou a vida a 17 pessoas.