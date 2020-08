Esta conclusão consta no quinto e último relatório da investigação conduzida por esta comissão da câmara alta do Congresso norte-americano sobre a ingerência russa no escrutínio presidencial de 2016, que iria ditar a nomeação de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos.

A comissão descreveu este relatório, com mais de 1.300 páginas, como “a descrição mais completa até à data das atividades da Rússia e da ameaça que estas representaram”.

Esta investigação bipartidária durou quase três anos e meio, muito mais de que outros inquéritos que visaram este dossiê.

Ao contrário de outros relatórios, o documento hoje divulgado não fornece uma conclusão cabal sobre se existem provas suficientes de que a campanha de Trump coordenou ou conspirou com Moscovo para influenciar as eleições a seu favor e afastar a então candidata presidencial do Partido Democrata Hillary Clinton.

O documento permite assim uma interpretação partidária das informações apuradas, segundo indicam as agências internacionais.