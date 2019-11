As audiências públicas do processo de ‘impeachment’ estão a ser transmitidas em direto por vários canais televisivos norte-americanos, mas a Casa Branca já informou que o Presidente não está a assistir aos trabalhos no Congresso, porque “está a trabalhar”.

William Taylor, o principal diplomata na Ucrânia, e George Kent, funcionário sénior do Departamento de Estado são as duas primeiras testemunhas nas audições públicas do inquérito para destituição, em que o Partido Democrata procurará demonstrar a sua tese de que Trump abusou do exercício de poder no exercício do cargo.

William Taylor apresentou factos que estão na base da argumentação para o inquérito para a destituição: a retenção de cerca de 400 milhões de dólares (quase 400 milhões de euros) de ajuda militar à Ucrânia, até que o Presidente desse país da Europa de Leste aceitasse investigar a investigar a atividade da família de Joe Biden, ex-vice-Presidente e atual rival político do Presidente norte-americano.

Na sua declaração inicial, o presidente do comité de inteligência da Câmara de Representantes, Adam Schiff, mencionou o papel relevante de Rudolph Giuliani, advogado do Presidente, na pressão sobre o Presidente ucraniano para que investigasse um alegado caso de corrupção envolvendo um filho de Joe Biden, criando um canal diplomático paralelo e ilegal nas relações com outros países.