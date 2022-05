O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken expressou "preocupação" com as possíveis restrições colocadas à visita a Xinjiang, região do noroeste da China, da alta-comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet.

Num comunicado divulgado no sábado, Blinken acusou a China de “esforços para restringir e manipular a visita” de Bachelet a Xinjiang, onde alegadamente se têm registado abusos contra minorias muçulmanas, como os uigures. A visita “não permitiu uma avaliação completa e independente da situação dos direitos humanos, inclusive em Xinjiang”, lamentou o secretário de Estado norte-americano. Também Bachelet admitiu no sábado que a visita a Xinjiang não foi uma “investigação” sobre alegados abusos, mas garantiu que Pequim “não tinha supervisionado” os encontros que teve na região. Numa conferência de imprensa virtual para assinalar o final da viagem, que começou na segunda-feira, a ex-presidente chilena esclareceu que a sua visita de “alto nível” não permitiu a “metodologia detalhada” de um “trabalho de natureza investigatória”. Aquela responsável adiantou que o governo regional de Xinjiang lhe assegurou que a rede de “centros de formação profissional”, acusada por organizações de direitos humanos de ser uma rede de “campos de reeducação”, tinha sido “desmantelada”. Ainda assim, a alta-comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, de 70 anos, exortou a China a evitar “medidas arbitrárias” nas suas ações “anti-terroristas” em Xinjiang. A região tem sido desde há muito cenário de ataques contra civis cometidos, segundo o Governo, por separatistas e extremistas uigures. Em nome do antiterrorismo, o território tem sido objeto de vigilância apertada desde há vários anos e estudos ocidentais acusam Pequim de ter internado mais de um milhão de uigures e membros de outros grupos étnicos muçulmanos em “campos de reeducação”. A China, por seu turno, denuncia os relatórios como tendenciosos e fala de “centros de formação profissional” concebidos para erradicar o extremismo. Na sexta-feira, o governo alemão recusou pela primeira vez apoiar investimentos na China, devido à situação dos direitos humanos em Xinjiang, indicou o ministro da Economia alemão, Robert Habeck. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram