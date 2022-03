As declarações de Antony Blinken foram feitas durante uma conferência de imprensa conjunta com a ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Liz Truss, realizada em Washington.

“No final, estou absolutamente convencido de que Putin [Presidente russo] fracassará e que a Rússia irá sofrer uma derrota estratégica na Ucrânia”, afirmou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos da América (EUA).

Blinken, que acaba de regressar aos EUA depois de um périplo diplomático pela Europa, incluindo a países com fronteira com a Ucrânia onde se têm concentrado milhares de refugiados ucranianos, sublinhou que a Rússia “já fracassou nos seus principais objetivos”.

“A questão agora é saber se o Presidente [Vladimir] Putin decide ou não minimizar os prejuízos que causou a si e ao povo russo”, observou.

No entanto, tanto Antony Blinken como Liz Truss, rejeitaram a possibilidade de estabelecer uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, tal como tinha solicitado o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alegando que tal medida poderia levar a um confronto direto entre a NATO e a Rússia.

Segundo explicaram os dois governantes, “o objetivo é que termine a guerra e não que esta se prolongue”, defendendo, contudo, a “dureza e a eficácia” das sanções económicas adotadas pelo Ocidente, nomeadamente no veto à importação de petróleo proveniente da Rússia.