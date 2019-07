Longe do esperado confronto entre Sanders e Warren, os aspirantes à nomeação democrata mais populares da noite de terça-feira, os senadores atacaram um grupo de moderados, com resultados muito inferiores nas sondagens de opinião, liderado pelo ex-congressista John Delaney.

"Não entendo porque alguém se candidata à presidência dos Estados Unidos para falar do que não podemos fazer ou daquilo pelo qual não devemos lutar", disse Warren sobre os candidatos democratas moderados, que acusou se usarem argumentos dos republicanos.

"Estou um pouco cansado dos democratas com medo das grandes ideias, os republicanos não têm medo das grandes ideias", disse Sanders.

O debate, que decorreu em Detroit, no estado do Michigan, e foi organizado pela estação de televisão CNN, começou por se focar no sistema de saúde, com Sanders e Warren a serem os únicos candidatos a defender um modelo totalmente público, conhecido como "Medicare for all", que contempla a supressão das seguradoras privadas.

"Porque temos de ser tão extremistas", questionou Delaney, ao apresentar-se como o único candidato com experiência no "negócio da saúde".

"Não é um negócio", respondeu Sanders, que defendeu a saúde como um "direito humano", ao qual devem ter acesso gratuito todos os norte-americanos e todos os imigrantes ilegais

Nesse ponto, o congressista Tim Ryan considerou que a proposta de Sanders terá um efeito de chamada e defendeu que os imigrantes clandestinos devem pagar os serviços de saúde.