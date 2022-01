Em comunicado, os Estados Unidos da América (EUA) informaram que o seu secretário de Estado, Antony J. Blinken, conversou hoje com o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Carlos França.

Na conversa foram abordados temas de interesse comum, como a doação de vacinas contra a covid-19 por parte do Brasil e a participação do país lusófono no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.

Além das agressões russas contra a Ucrânia, Blinken louvou “o anúncio do Brasil de que doará vacinas contra a covid-19 para países da América Latina, Caribe e África”, “saudou a oportunidade de trabalhar com o Brasil durante a sua participação no Conselho de Segurança das Nações Unidas” e “discutiu planos para um próximo diálogo bilateral de alto nível”.

Segundo a nota divulgada pelo Departamento de Estados dos EUA, foi ainda abordada “a terrível situação de segurança no Haiti”.