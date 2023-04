Em conferência de imprensa conjunta, Joe Biden e Yoon Suk Yeol, os presidentes dos Estados Unidos da América e da Coreia do Sul deixaram a advertência à Coreia do Norte, enfatizando a sua "aliança inabalável", forjada "em tempos de guerra e que prosperou em tempos de paz", afirmou Biden.

"Um ataque nuclear da Coreia do Norte contra os Estados Unidos ou algum dos seus aliados é inaceitável e levará ao fim de qualquer regime que tomar tal ação", afirmou o presidente americano.

"Podemos alcançar a paz mediante a superioridade de uma força esmagadora e não uma paz falsa, baseada na boa vontade da outra parte", afirmou Yoon, insistindo que os EUA responderiam a qualquer ataque nuclear da Coreia do Norte de igual forma.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul assinaram a "Declaração de Washington" para reforçar a cooperação na área da defesa, inclusive a nuclear, através de relações mais estreitas.

"Os nossos países acordaram consultas bilaterais imediatas, em caso de ataque nuclear por parte da Coreia do Norte e prometemos responder de forma rápida, esmagadora e decisiva, usando toda a força da aliança, inclusive armas nucleares", afirmou Yoon.

Os EUA também reforçaram recentemente as suas relações de defesa com a Austrália, o Japão e as Filipinas, enquanto que a Coreia do Norte tem efetuado um número recorde de disparos de mísseis balísticos este ano.

Yoon é o primeiro Presidente sul-coreano a efetuar uma visita de Estado aos Estados Unidos da América desde Lee Myung-bak, em 2011, e apenas o segundo a fazê-lo desde que Biden chegou ao poder, em 2021.