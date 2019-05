Está previsto que os dois ministros participem na segunda e na terça-feira numa reunião ministerial do Conselho do Ártico em Rovaniemi, no norte da Finlândia.

"Espero, claro, que o secretário de Estado e ele [o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia] tenham oportunidade de discutir" alguns temas e "a Venezuela será parte desta discussão", disse aos jornalistas a mesma fonte, sob anonimato.

A conversa será sobre "as preocupações relacionadas com a postura da Rússia, incluindo perante a Ucrânia e, certamente, a Venezuela", acrescentou.

Numa conversa por telefone na quarta-feira com Sergey Lavrov, Mike Pompeo acusou Moscovo de ter uma atitude de "desestabilizante para com a Venezuela e na relação bilateral EUA/Rússia", segundo informou o departamento de Estado.