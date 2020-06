O Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, anunciou na segunda-feira que quer reduzir o número de militares norte-americanos destacados no território alemão para 25 mil, em resposta, segundo caracterizou o próprio, a uma delinquência alemã ao nível dos gastos militares e numa tentativa de pressionar Berlim a aumentar as suas contribuições na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Apesar do anúncio de Trump, a embaixadora Kay Bailey Hutchison realçou que, neste momento, nenhuma decisão “concreta” foi ainda tomada em relação a essa retirada.

“Acredito que não haverá uma redução no compromisso dos Estados Unidos para com a Europa. Acho que está mais forte do que nunca", declarou a representante norte-americana, numa conferência de imprensa de antecipação da reunião de ministros da Defesa da NATO que irá decorrer por videoconferência na quarta e na quinta-feira.

De facto, prosseguiu a embaixadora, a presença militar dos Estados Unidos na Europa “aumentou e não diminuiu”, nomeando, entre outros exemplos, “os milhares de militares adicionais” que foram destacados para a Polónia.

Na segunda-feira, em declarações à imprensa, Donald Trump anunciou a intenção de reduzir o contingente norte-americano estacionado no território alemão e explicou os motivos.