Os EUA estão preocupados com um projeto de reforma constitucional na Bielorrússia que permitirá instalar armas nucleares russas neste país que faz fronteira com Ucrânia e Polónia, disse hoje à imprensa uma alta funcionária do Departamento de Defesa.

A fonte, que solicitou o anonimato, referiu-se ainda aos exercícios militares anunciados hoje por Minsk, considerando que "vão muito além do normal" e podem anunciar uma presença militar permanente da Rússia nesta ex-república soviética, que continua a ser um dos aliados mais próximos de Moscovo. O Ministério da Defesa bielorrusso anunciou hoje a realização de exercícios militares conjuntos com a Rússia, denominados "Determinação Aliada-2022", de 10 a 20 de fevereiro. As manobras fazem parte de uma inspeção das capacidades das forças de reação dos dois países, acrescentou o ministério. A fonte norte-americana alertou que a Bielorrússia aumentou o seu papel como "ator desestabilizador" na região. Relativamente ao projeto de reforma da Constituição da Bielorrússia, a fonte do Departamento de Defesa salientou que as alterações propostas "podem ser interpretadas como uma forma de abrir caminho para a Rússia guarnecer forças em território bielorrusso", que podem ser convencionais e nucleares, e advertiu que representariam "um desafio" à segurança europeia. O documento, que será submetido a referendo em 2022, retira a cláusula de que a Bielorrússia é um país livre de armas nucleares, em linha com a afirmação do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, de que Minsk está disposto a aceitar esse tipo de armamento russo face a uma ameaça da NATO.