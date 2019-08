Numa conferência de imprensa em que foram identificadas as nove vítimas mortais do tiroteio em Dayton, Ohio, este domingo, as autoridades confirmaram que entre os mortos está Megan Betts, de 22 anos, irmã do atirador.

As nove vítimas são de Dayton, informou ainda o chefe de polícia Matt Carper, acrescentado que todas as famílias foram notificadas.

Tal como Megan Betts, entre as vítimas há vários jovens: Lois L. Oglesby (27), Saeed Saleh (38), Derrick R. Fudge (57), Logan M. Turner (30), Nicholas P. Cumer (25), Thomas J. McNichols (25), Beatrice N. Warren-Curtis (36) e Monica E. Brickhouse (39). 27 pessoas ficaram feridas.

O atirador, identificado como Connor Betts, de 24 anos, foi abatido pela polícia.