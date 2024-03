"Não deve ser nenhuma surpresa que eu não vou apoiar Donald Trump este ano", disse Pence em entrevista ao canal Fox News.

Mike Pence serviu como vice-presidente durante quatro anos, tendo começado a distanciar-se do presidente republicano após as eleições de 2020, onde Trump contestou várias vezes o resultado. Na sequência do assalto ao Capitólio, que abalou a democracia americana a 06 de janeiro de 2021, o distanciamento começou a ser mais notável.

Nesse dia, na qualidade de Vice-Presidente, Mike Pence dirigia a sessão do Congresso em que os eleitos deviam certificar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020.

Cristão evangélico e feroz opositor do aborto, Pence ajudou Trump a conquistar a direita religiosa ao servir como seu companheiro de chapa durante a campanha presidencial de 2016.