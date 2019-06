O projeto-lei, que prevê uma multa que pode até ir aos 1.000 dólares para os veterinários que façam a cirurgia, segue e espera agora a avaliação do Governador nova iorquino Andrew Cuono (democrata).

A ablação (remoção) das unhas dum gato é ilegal em grande parte da Europa e em várias regiões do Canadá. Nova Iorque junta-se assim a cidades como Los Angeles, São Francisco e Denver, que estão a equacionar igualmente a mesma hipótese. No entanto, nenhum outro estado dos EUA votou pela proibição do procedimento, de acordo com a agência noticiosa Associated Press (AP) e com o The New New York Times.

Em Portugal, trata-se de um procedimento ilegal desde que foi aprovado o Decreto n.º 13/93DEC. da Convenção Europeia para a Protecção dos Animais de Companhia. Contudo, existe uma alínea na legislação que indica que se "um veterinário considerar necessária uma intervenção não curativa, quer por razões de medicina veterinária, quer no interesse de um dado animal", esta poderá ser feita.

Segundo a AP, ao contrário do que acontece no caso das unhas humanas, as garras de um gato estão ligadas ao osso. Assim, a ablação das unhas do felino exige que o veterinário faça um corte que atravessa o tendão e os nervos para remover o último segmento de osso dos dedos de um gato.

Todavia, a Sociedade de Medicina Veterinária do Estado de Nova Iorque revelou estar contra a proposta. Em comunicado, explica que o procedimento devia ser permitido como último recurso no caso dos felinos que não conseguem parar de arranhar móveis ou os respetivos donos, mas também para situações em que o dono do gato tem um sistema imunológico enfraquecido, colocando-os em maior risco de infeção em caso de arranhões. Por isso, consideram que "as decisões médicas devem ser deixadas à boa discrição de profissionais totalmente treinados, licenciados e supervisionados pelo estado".