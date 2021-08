Os EUA exortaram na sexta-feira o Líbano a impedir que militantes do Hezbollah prossigam o disparo de ‘rockets’ em direção a Israel, num contexto de crescente tensão em torno da região do planalto do Golã, ocupado pelo Estado judaico.

“Apelamos ao Governo libanês que impeça rapidamente esses ataques e retome o controlo da região”, declarou em comunicado Ned Price, porta-voz do departamento de Estado norte-americano. “Encorajamos vivamente todos os esforços destinados a manter a calma”, acrescentou. O Hezbollah libanês, movimento xiita apoiado pelo Irão, voltou a disparar na sexta-feira mais de dez rockets’ (foguetes) em direção a Israel, que ripostou com disparos de artilharia, e um dia após uma série de ataques aéreos israelitas no sul do Líbano, que não ocorriam desde 2014. Os Estados Unidos, aliado histórico de Israel, condenou “firmemente” os ataques do Hezbollah. O Líbano, confrontado com uma crise económica e social sem precedentes, permanece sem governo desde a explosão do porto de Beirute em agosto de 2020. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram