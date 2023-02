Os balões têm estado em destaque nas últimas semanas, sobretudo nos Estados Unidos, isto após as forças armadas dos EUA terem derrubado, pelo menos, quatro, um deles alegadamente chinês.

Um assunto que tem causado muita polémica, mas que nas últimas horas ganhou mais pormenores, sobretudo depois de um grupo de entusiastas de balões amadores, do estado de Illinois, ter revelado que um dos balões abatido pelas forças armadas de Joe Biden pode, afinal, ser um dos seus.

De acordo com o que revelou esse grupo, um dos seus balões “desapareceu em ação” no Alasca no passado dia 11 de fevereiro, exatamente no mesmo dia em que os EUA abateram um balão perto do Canadá.

Caso se confirme esta notícia, o governo dos Estados Unidos terá gasto mais de 400 mil euros, o valor do míssil, para derrubar um balão que custa 11 euros, de acordo com os entusiastas desta modalidade.