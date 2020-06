De acordo com a agência Reuters, citando o jornal norte-americano Star Tribune, o Procurador-Geral Keith Ellison vai elevar a acusação sobre Derek Chauvin de homicídio em terceiro grau para segundo grau, de acordo com a lei do estado do Minnesota.

Detido na passada sexta-feira, Chauvin, de 44 anos, foi despedido e inicialmente acusado de homicídio em terceiro grau e homicídio involuntário em segundo grau. Com a passagem do homícidio de terceiro para segundo grau, o agente pode agora enfrentar uma pena de 40 anos de prisão (na anterior acusação, a pena máxima eram 25 anos).

O agente do Departamento de Polícia de Minneapolis está acusado da morte de George Floyd, de 46 anos, cidadão afro-americano que deteve. As imagens de vídeo captadas no momento da detenção demonstram que Chauvin pressionou o seu joelho no pescoço da vítima durante vários minutos, mesmo depois de ela ter parado de se mexer, levando à sua morte por asfixia.

A morte de Floyd ocorreu durante a sua detenção por suspeita de ter usado uma nota falsa de 20 dólares (18 euros) numa loja.